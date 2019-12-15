رياضة | الدوري المغربي| الرجاء البيضاوي يقع في فخ التعادل السلبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري المغربي| الرجاء البيضاوي يقع في فخ التعادل السلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الرجاء البيضاوي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه سريع وادي زم اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة وأهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري المغربي.

ورفع الرجاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع بترتيب المسابقة، ومازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة، فيما ارتفع رصيد سريع وادي زم إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.