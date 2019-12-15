رياضة | وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره العراقي ويبحثان آليات التعاون المشترك بموناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره العراقي ويبحثان آليات التعاون المشترك بموناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنظيره العراقي الدكتور أحمد رياض ، وبحث الوزيران آليات التعاون المشترك بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي .

وخلال اللقاء ، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمق العلاقات التاريخية مع دولة العراق الشقيقة ، مشيراً أن الفترة القادمة تشهد تعاون مشترك على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية .

من جانبه وجه الدكتور أحمد رياض وزير الشباب والرياضة العراقي التهنئة إلى " صبحي " على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في المجال الشبابي والرياضي ، مشيداً بمستوى البنية التحتية الرياضة المصرية ، والتنظيم المميز للعديد من البطولات الرياضية على كافة المستويات القارية والدولية والعالمية والتي نالت احترام وتقدير العالم.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيران بمؤتمر " السلام والرياضة " بموناكو والذي يقام سنوياً تحت رعاية الأمير " ألبرت " أمير موناكو بدولة بفرنسا تحت شعار " أبطال رياضيون من أجل السلام ... لدعم قيم السلام والتسامح " بمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة من دول العالم .