شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان بالقوة الضاربة أمام فيورنتينا في الكالتشيو والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 يستضيف فريق فيورنتينا نظيره إنتر ميلان، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي ، وذلك على ملعب أرتيميو فرانكي .

حيث جاء تشكيل فيورنتينا كالتالي: حراسة المرمى : بارتلومي دراجوسكي . خط الدفاع : نيكولا ميلينكوفيتش - جيرمان بيتزيلا - مارتين كاسيريس . خط الوسط : بول ليرولا - إريك بولجار - ميلان بادلي - غايتانو كاستروفيلي - دالبيرت هنريكي . Advertisements خط الهجوم : كيفين برنس بواتينج - فيدريكو كييزا . بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي: حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش . خط الدفاع : ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني . خط الوسط : دانيلو دامبروسيو - ماتياس فيتشينو - بورخا فاليرو - مارسيلو بروزوفيتش - كريستيانو بيراجي . خط الهجوم : روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز . ويحتل إنتر ميلان وصافه جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة .

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