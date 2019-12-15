شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشترط 4 ملايين يورو للاستغناء عن «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مسؤولو القلعة الحمراء مبلغ 4 ملايين يورو من أجل الموافقة على الاستغناء عن المغربى وليد أزارو لاعب الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وباتت العلاقة متوترة بين اللاعب المغربى ومسؤولى القلعة الحمراء بعد أن ألقى «أزارو» فانلة النادى على الأرض خلال مباراة الفريق أمام الهلال السودانى بنتيجة 2-1 سجلهما حسين الشحات ورمضان صبحى.

Advertisements

ورفض «أزارو» سياسة المدير الفنى بعدم الاعتماد عليه خلال المباريات السابقة والدفع بالنيجيرى جونيو أجاى بإعتبار أنه ينفذ تعليمات المدير الفنى خلال المباريات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب يحاول إقناع إدارة النادى بضرورة تخفيض المبلغ الذى تم وضعه من جانب مسؤولى القلعة الحمراء.

على صعيد آخر واصل محمود عبدالمنعم «كهربا» المنضم حديثا للفريق الكروى الأول تدريباته الفردية التى خضع لها بناء على تعليمات المدير الفنى قبل الدفع به فى المباريات بعد الانتهاء من إجراءات قيده رسميا بقائمة الفريق، وأكد المدير الفنى للاعب خلال جلسة خاصة جمعتهما بضرورة نسيان الفترة الماضية والتركيز فى التدريبات المقبلة حتى يتمكن من الدفع به فى المباريات والوصول إلى اللياقة البدنية التى تمكنه من الظهور بمستوى مميز مع الفريق، لاسيما أن منافسه فى نفس المركز رمضان صبحى يظهر بمستوى مميز فى المباريات السابقة.