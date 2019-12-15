«الريدز» يغادر إنجلترا متوجهًا إلى قطر لمواجهة مونتيرى المكسيكى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر فريق ليفربول الإنجليزى الأراضى البريطانية متوجها إلى قطر، لمواجهة فريق مونتيرى فى دور نصف النهائى بغد غد الأربعاء بالدوحة على أرض ملعب «استاد خليفة الدولى»، فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة. وغاب عن بعثة ليفربول، لوفرين بسبب إصابته العضلية التى تعرض لها أمام سالزبورج، ولكن سيكون فينالدوم متواجداً رغم خروجه مصاباً من مباراة واتفورد فى شوطها الثانى. وأعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، القائمة التى ستتواجد فى كأس العالم للأندية وجاءت مكونة من: أليسون، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، مانى، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيرى، روبرتسون، أوريجى، جونز، آرنولد، ويليامز.

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