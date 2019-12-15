آس الإسبانية: السعوديون لن يكونوا ضيوف شرف بمونديال الأندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حظي تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بعد تخطيه الترجي التونسي 1 - 0 أمس الأول، بتغطية واسعة في الصحف العالمية.

وأشادت صحيفة «آس» الإسبانية بفوز الهلال وكتبت: انتهى الأمر، فاز الهلال على الترجي وتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية حيث سيواجه فلامنجو البرازيلي، لقد كان صراعا عنيفا وصارما، السعوديون أثبتوا أنهم لن يكونوا ضيوف شرف في مونديال الأندية.

وحذرت صحيفة «ovaciondigital» الأوروجويانية مدرب نادي فلامنجو، البرتغالي جورجي جيسوس قبل مواجهة الهلال وأن عليه أن يكون منتبها لبطل آسيا.

وقالت «سيكون الهلال منافسا قويا لفلامنجو، فاز بطل آسيا على الترجي بطل إفريقيا، وسيصطدم الآن مع بطل أمريكا الجنوبية، يوم الثلاثاء يوم الصدام بين الهلال وفلامنجو حيث يدخل أحدهما في النهائي والآخر يجب أن يكون راضيا باللعب في المركز الثالث».

وأشادت شبكة «foxsports» الأرجنتينية بمدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، وقالت «لوشيسكو قاد اللقاء باقتدار وكانت تغييراته مثمرة، بعد 65 دقيقة أدخل جوميز بدلا من كويلار، كان تغييرا سحريا بمعنى الكلمة حيث أعطى الهلال الفوز والتأهل لنصف النهائي».

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وانتقدت الصحيفة مدرب الترجي، وكتبت «لم يستفد من التفوق العددي بعد طرد لاعب الهلال محمد كنو في الدقيقة 85».

وأثنت صحيفة «depor» البيروفية على نجم الهلال البيروفي أندريه كاريلو وقالت «كاريلو يؤدي عمله بشكل رائع مع الهلال، حيث ساعد زميله بافتيمبي قوميز على تسجيل هدف رائع فاز به الفريق على الترجي، كاريلو هو مفتاح الهلال نحو الذهاب قدما في البطولة

العالمية». وأوضحت أن الآلاف من عشاق كرة القدم البيروفيين انتظروا مشاهدة كاريلو في اللقاء الذي كان فيه اللاعب صداعا للتونسيين منذ البداية، وفي الشوط الثاني كان عامل الحسم بصناعته هدفا رائع لزميله قوميز الذي قدم المتعة في لقطة الهدف وتعامله مع الكرة بشكل ساحر».

عودة جوفينكو

أبدى الإيطالي سيبستيان جيوفينكو استعداده للمشاركة في مباراة فلامنجو غدا بالدور نصف النهائي بعد غيابه عن مباراة الترجي.

وأبعد الجهاز الفني للهلال جيوفينكو عن مواجهة الترجي لمنحه المزيد من الوقت للتعافي من الإصابة التي لحقت به أخيرا، حيث شارك اللاعب في تدريبات الفريق أمس وأتقنا كعادته تنفيذ الضربات الحرة المباشرة.

وأدى لاعبو الهلال التدريب تحت زخات المطر، فيما تقرر أن يؤدي الفريق اليوم تدريبا مغلقا.