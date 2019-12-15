شكرا لقرائتكم 75 دقيقة.. الأهلي يفشل في فك شفرة دفاع الحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي ونظيره حرس الحدود ولا زال التعادل السلبي يسيطر على المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

الشوط الثاني انطلق بضغط أهلاوي مكثف وسط دفاع مستميت من دفاع حرس الحدود، وفي الدقيقة 52 أرسل رمضان صبحي كرة عرضية أرضية خطيرة إلا أن حارس الحدود نجح في التقاط الكرة قبل وصولها لوليد أزارو مهاجم الأهلي.

أنحصر اللعب في وسط الملعب في ظل انخفاض مردود لاعبي الأهلي البدني مما أثر على أداء الفريق الأحمر الهجومي، في الوقت الذي واصل حرس الحدود دفاع المنطقة الذي يستخدمه لإيقاف خطورة الأهلي منذ إنطلاق المباراة.

في الدقيقة 57 تدخل فايلر فنياً بإستبدال وليد أزارو والدفع بوليد سليمان في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي والاستفادة من امكانيات الحاوي في صناعة اللعب لزملائه، وفي الدقيقة 59 سدد قفشة كرة "بليسنج" ولكنها أرتدت من العارضة.

واصل الأهلى الضغط لكن دفاعات الحرس كانت يقظة وسط تكتل فى مناطقهم الخلفية ومحاولات متنوعة من لاعبو الأهلي لفك شفرات هذا الدفاع.

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وأجرى فايلر ثلاثة تبديلات بخروج أزارو ومحمود وحيد وأفشة، ونزول وليد سليمان ومحمد هاني ومروان محسن.

خاض الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، لقاء اليوم أمام الحرس بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي، وليد أزارو وجونيور أجاي.

فيما دخل الحرس بقيادة طارق العشري، مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، أحمد محمود السعدني، وعبد الله جمعة، وخالد سامي، مصطفى محمود حسن، عمرو الحلواني، وأحمد فتحي "فيليكس"، مصطفى جمال، محمد مصطفى "شطة"، محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي، توني لوكاسا.

ودخل الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب، ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط.