شكرا لقرائتكم محمود عاطف يُحرم من ذهبية الكونغ فو بسبب تعاطيه المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حٌرم محمود عاطف لاعب منتخب الكونغ فو من ذهبية بطولة العالم التى حصل عليها خلال مشاركته بالبطولة التى أقيمت بالصين بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات .

وكشف مصدر مسؤول بالوكالة المصرية لمكافحة المنشطات أن المادة التى ثبتت فى عينة اللاعب تسمى لازيكس و هى مادة مدرة للبول .

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وكشف المصدر أن اللاعب من حقه تقديم تظلم وتحليل عينة ثانية وحالة ثلوا انه يتناولها كعلاج تحت إشراف طبى ستثبت براءته خاصة وأن محمود عاطف لم يتم توقيع اى عقوبة عليه حتى الآن نظرا لانه لم يخضع لجلسة إستماع .

يذكر أن المدر للبول هو نفس المادة التى تسببت فى إيقاف هالة وائل لاعبة منتخب المصارعة و التى تم تناولها فى العصير