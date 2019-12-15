شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الأهلي 0 - 0 الحدود والمحاولات قائمة من الطرفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي أمام نظيره حرس الحدود ومازالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

خاض الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، لقاء اليوم أمام الحرس بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي، وليد أزارو وجونيور أجاي.

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فيما دخل الحرس بقيادة طارق العشري، مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، أحمد محمود السعدني، وعبد الله جمعة، وخالد سامي، مصطفى محمود حسن، عمرو الحلواني، وأحمد فتحي "فيليكس"، مصطفى جمال، محمد مصطفى "شطة"، محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي، توني لوكاسا.

ودخل الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب، ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط.