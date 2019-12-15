شكرا لقرائتكم شباب الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدفين فى دورى الجمهورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح شباب الأهلي مواليد 99 في انتزاع فوز ثمين بهدفين مقابل هدف على نظيره حرس الحدود في مباراة الجولة 17، والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة دوري الجمهورية للناشئين.

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وسجل محمد فخري ووليد مصطفى هدفي الفريق الأحمر ليرفع رصيد الأهلي إلى النقطة 41 في صدارة جدول المسابقة دون انتظار نتيجة الإسماعيلي صاحب المركز الثاني مع بيراميدز والذي كان يفصله عن المارد الأحمر قبل هذه الجولة ثلاث نقاط فقط.

وكانت مباراة الأهلي وحرس الحدود قد تأجلت ساعتين عن موعد انطلاقها بسبب الأحوال الجوية والأمطار، التي هطلت بغزارة على الملعب الفرعي لاستاد المكس ليتم نقل المباراة إلى الملعب الرئيسي.