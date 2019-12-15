شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. الأهلى يتعادل مع حرس الحدود سلبيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق الأهلي الشوط الأول أمام نظيره حرس الحدود على وقع التعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

بدأ اللقاء بضغط أهلاوي مكثف لإدراك هدف التقدم مبكراً، ولم ينتظر محمد مجدي قفشة سوى دقيقة واحدة ليلعب بينيه رائعة لوليد أزارو لكن أحمد السعدني حارس الحدود كان أقرب والتقط الكرة، وفي الدقيقة 6 أرسل أحمد فتحي عرضية خطيرة من الجبهة اليمني لم ينجح وليد أزارو في الوصول اليها، ورد محمود وحيد على فتحي بعد تلقيه بينيه من قفشة، إلا أن عرضيته جاءت قوية خارج الملعب.

وفي الدقيقة 10 أرس المتألق أحمد فتحي عرضية جديدة ولكن دفاع الحدود شتتها خارج الملعب، وفي الدقيقة 12 تصدى قفشة لإحدى الكرات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء إلا أن دفاع الحدود أبعدها خارج الملعب.

عاد محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي للظهور من جديد وأرسل عرضية جديدة في الدقيقة 14 وصلت لوليد أزارو الذي سددها ضعيفة، بعدها مباشرة سدد جونيور أجاي كرة أرتدت من العارضة بعد تلقيه تمريرة بينية من عمرو السولية.

بعدها دخل حرس الحدود المباراة بداية من الدقيقة 17 والتي شهدت تسديد توني لوكاسا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد وصول الكرة له إلا أن التسدية علت عارضة محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، وفي الدقيقة 23 لعب نانا أنطوي كرة بينيه خطيرة ولكن دفاع الأهلي شتتها قبل وصول الكرة لتوني لوكاسا مهاجم الحدود.

في الدقيقة 27 سدد رمضان صبحي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها جاءت ضعيفة بين أحضان أحمد السعدني، ووجه العشري لاعبوه لاغلاق المساحات فى المناطق الدفاعية فذهبت كل محاولات الأهلي أدراج الرياح.

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حاول الأهلى من جديد من خلال اختراقات أفشة وانطلاقات محمود وحيد، لكن الأخير فشل فى التعامل مع تمريرات لاعبو الوسط ليفقد الأهلى قوته من الجبهة اليسرى.

وأضع أزارو فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلى بعدما جانبت رأسيته مرمى الحرس، فى أخطر محاولات الأهلي لتغيير واقع النتيجة وتسجيل هدف التقدم.

وخاض الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، لقاء اليوم أمام الحرس بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي، وليد أزارو وجونيور أجاي.

فيما دخل الحرس بقيادة طارق العشري، مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، أحمد محمود السعدني، وعبد الله جمعة، وخالد سامي، مصطفى محمود حسن، عمرو الحلواني، وأحمد فتحي "فيليكس"، مصطفى جمال، محمد مصطفى "شطة"، محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي، توني لوكاسا.

ودخل الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب، ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط.