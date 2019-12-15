شكرا لقرائتكم جونياس يعلن قائمة دجلة لمواجهة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة دجلة 20 لاعبًا هم..
محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، أحمد حسن، عبد الكبير الواد ى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد بيكهام، محمد رضا.
ويحتل المقاولون المركز الأول برصيد 16 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
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