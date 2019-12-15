يونايتد يتعادل مع إيفرتون في مباراة مثيرة للجدل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر مانشستر يونايتد فرصة ثمينة للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه إيفرتون اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.
وبادر إيفرتون بالتسجيل بهدف مثير للجدل جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل فيكتور لينديلوف، لاعب يونايتد هدفا عكسيا في الدقيقة 38، لكن البديل ماسون غرينوود أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.
وبقي مانشستر يونايتد في المركز السادس، بعدما أصبح في جعبته 25 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.
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