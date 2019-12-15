برشلونة والريال والأتلتيكو تستحوذ على عائدات بث الدوري الإسباني









اسماء السيد - كشفت رابطة الدوري الإسباني عن القيمة الإجمالية لعائدات البث التلفزيوني التي سوف تتقاسمها الأندية العشرون عن الموسم الماضي (2018-2019) الذي عرف تتويج برشلونة باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وبحسب التقارير، فإن إجمالي عائدات بث مباريات الدوري الإسباني بلغ نحو مليار و 420 مليون يورو ، نالت منه الأقطاب الثلاثة الكبرى (برشلونة و ريال مدريد و اتلتيكو مدريد) قرابة النصف بفعل احتكارها بث كافة مبارياتها خاصة مباراة "الكلاسيكو" التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة، وأيضاً "الدربي المدريدي" الذي يجمع الريال والأتلتيكو ويحظى بنسبة مشاهدة عالية محلياً وعالمياً.

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وتصدر برشلونة الترتيب بأعلى العائدات التي بلغت 166 مليونا و 500 الف يورو ، تلاه غريمه ريال مدريد الذي نالت خزينته 155 مليونا و 300 الف يورو ، ثم أتلتيكو مدريد الذي استفاد من 119 مليونا و 200 الف يورو ،ليصل اجمالي ما نالته الأندية الثلاثة ما يقارب من 441 مليون يورو .

ويأتي في المركز الرابع نادي إشبيلية الذي نال نحو 80 مليون يورو ، يليه فالنسيا بـ 78 مليون يورو ، ثم اتلتيك بيلباو بـ 74 مليون يورو ، وبفارق بسيط عن فياريال، فيما كانت أدنى حصة من نصيب هويسكا الذي نالت خزينته 44 مليون يورو ، فيما سيحصل رايو فاليكانو على 47 مليون يورو.

الجدير ذكره بأنه رغم تجاوز قيمة بث مباريات الدوري الإسباني ما يقارب من المليار يورو ، إلا أن هذه القيمة تبقى متواضعة مقارنة مع العائدات التي يحققه الدوري الإنكليزي الممتاز من بث مبارياته والتي بيعت حقوقه بأكثر من خمسة مليار يورو ، حيث يُعزى هذا الفارق بين المسابقتين إلى فارق المستوى الفني في المباريات .