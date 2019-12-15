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أندية الدوريات الأوروبية الكبرى تتواجد للمرة الأولى في دور الـ16 بأبطال أوروبا

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اسماء السيد - انتهى دور المجموعات ببطولة بإقصاء جميع الأندية التي تنشط في الدوريات الصغرى، لتكون بذلك جميع الأندية الستة عشر التي تجاوزت هذه المحطة وبلغت الدور الثمن النهائي من الدوريات الخمسة الكبرى.

ويصنف الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي ضمن الدوريات الخمسة الكبرى.

وتعتبر نسخة الموسم الجاري هي الأولى منذ إنطلاق البطولة بصيغتها الحالية عام 1992 التي عرفت تأهل الأندية من الدوريات الخمسة الكبرى إلى دور الستة عشر .

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وهكذا تأهل عن المجموعة الأولى كل من باريس سان جيرمان الفرنسي و الإسباني، وعن المجموعة الثانية بايرن ميونيخ الألماني و توتنهام هوتسبير الإنكليزي، و عن المجموعة الثالثة مانشستر سيتي الإنكليزي وأتلانتا بيرغامو الإيطالي ، وعن الرابعة يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومن المجموعة الخامسة الإنكليزي ونابولي الإيطالي ، وعن المجموعة السادسة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وعن المجموعة السابعة لايبزيغ الألماني و اولمبيك ليون الفرنسي ، وعن المجموعة الثامنة والأخيرة كل من فالنسيا الإسباني و الإنكليزي.

وكانت النسخة الماضية (2018-2019) قد شهدت تألق نادي أياكس امستردام ببلوغه الدور قبل النهائي رغم انه ينافس في الدوري الهولندي المصنف ضمن الدوريات الصغرى .

ومنذ إنطلاق البطولة بصيغتها الحالية ، فقد نجح ناديان فقط في التتويج بلقب البطولة من خارج الدوريات الخمسة الكبرى ، وهما أياكس امستردام الهولندي عام 1995 و بورتو البرتغالي عام 2004 ، بينما بقية الدورات كانت جميعها لأحد ممثلي الدوريات الكبرى.

يشار الى أن الأندية الإسبانية الأكثر هيمنة على لقب البطولة بعدما نالته 11 مرة بفضل ريال مدريد و برشلونة ، تليها الأندية الإيطالية والإنكليزية بخمس مرات ، ثم الأندية الألمانية بواقع ثلاث مرات ، ثم الأندية الفرنسية مرة واحدة بفضل اولمبيك مرسيليا في موسم (1992-1993).

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