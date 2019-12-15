ستراسبورغ يبتعد أكثر عن منطقة الهبوط في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - احرز ستراسبورغ فوزا ثمينا على مضيفه بوردو 1-صفر هو الثاني له تواليا، وابتعد أكثر عن منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية، الأحد ضمن منافسات المرحلة 18 من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ويدين الفريق الضيف بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه لودوفيك أجورك الذي استغل تردد دفاع بوردو بعد ركنية وتسديدة من يوسف فوفانا صدها مدافع الفريق المضيف البرازيلي بابلو داخل المنطقة، ليسدد الكرة في شباك الحارس بنوا كوستيل (11)، مسجلا هدفه السادس هذا الموسم.

وحقق ستراسبورغ على ملعب "ماتموت أتلانتيك" في بوردو فوزه الثاني تواليا بعدما كان اسقط تولوز 4-2 في المرحلة السابقة، والثاني خارج ارضه هذا الموسم منذ فوزه على أميان برباعية نظيفة في المرحلة 14، مقابل ستة هزائم وتعادل.

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في المقابل مني بوردو بخسارته الثانية تواليا بعد خسارته خارج أرضه امام مرسيليا 1-3 في المرحلة السابقة، وذلك إثر سلسلة من خمس مباريات من دون خسارة.

وتجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز السابع الموقت، فيما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر وابتعد اكثر عن منطقة الهبوط.

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاءي ليون مع رين، وسانت اتيان مع باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر.