الزمالك يواجه أزمة كبيرة في لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري..التشكيل المتوقع للزمالك

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري،والمقرر لها غدا الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمسابقة، والتي شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين.

حيث يعاني الأبيض من أزمة حادة يفتقد فيها لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة، وهم حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو وخالد بوطيب.

وجاء تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

Advertisements

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر – محمد عبد الشافي – محمد عبد السلام – محمد عنتر – أحمد عيد.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – محمد حسن.

وسط الهجوم: إمام عاشور – كريم بامبو –أشرف بنشرقي– يوسف أوباما – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.