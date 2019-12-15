فيديو.. العارضة تتصدى لهدف الأهلى الأول أمام حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى، كرة ارتطمت فى عارضة مرمى حرس الحدود ليظل التعادل السلبى مسيطر على اللقاء فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد. خط الوسط: محمد مجدي أفشه وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي. Advertisements خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجاي. وضم تشكيل الحرس كلاً من.. وضم تشكيل الحرس كلاً من.. حراسة المرمى أحمد محمود السعدني خط الدفاع: عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني خط الوسط أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو" خط الهجوم: نانا أنتوي – توني لوكاسا. ويدخل النادي الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدورى، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب، ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط.

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