سوبر كورة.. التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلى ولوزيرن السويسرى لضم النيجيري إيليكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بضم النيجيرى بليسينج إيليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى رافضاً تحديد بديل للمهاجم النيجيري لقناعته التام بقدراته وإمكانياته الفنية. Advertisements كان بعض وكلاء اللاعبين قد رشحوا أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق يأتي في مقدمتهم مهاجم أفريقي محترف في الدوري الالماني وأخرين، لكن فايلر شدد على ضرورة ضم المهاجم النيجيري. لمعرفة التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلى ولوزيرن السويسرى لضم النيجيري إيليكى عبر سوبر كورة من هنا

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