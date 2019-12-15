شكرا لقرائتكم خبر عن جرح سطحي في رأس حسين الشحات خلال مباراة الأهلي والحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حسين الشحات لاعب الأهلي لقطع سطحي بسيط في رأسه من الخلف خلال مباراة حرس الحدود المقامة حالياً بإٍستاد القاهرة بالدوري وقام خالد محمود طبيب الأهلي بوضع لاصقة طبية مكان الرج حتى يستكمل اللاعب اللقاء وهو ما حدث.
وأنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، علماً بـأن الاهلي يدخل اللقاء وفي جعته 15 نقطة يحتل بهما المركز الثاني فيما يحتل الحدود المركز السابع بـ10 نقاط.
ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو وجونيور أجاي.
فيما يلعب الحرس بتشكيل مكون من : أحمد محمود السعدني وعبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني وأحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو" ونانا أنتوي – توني لوكاسا.
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