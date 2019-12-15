شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الخرسانى يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول لمواجهة الأهلي وحرس الحدود بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والذى جاءت فى ممجمله محاولات وهجمات من الأحمر يقابلها دفاع خرسانى محكم من الفريق العسكرى.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أحمد فتحي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ، جونيور أجايي ووليد أزارو، فيما بدأ الحدود المباراة بتشكيل مكون من حراسة أحمد محمود السعدني، عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني، أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي – توني لوكاسا.

بدأت المباراة بضغط أهلاوي مكثف لإدراك هدف التقدم مبكراً، ولم ينتظر محمد مجدي قفشة سوى دقيقة واحدة ليلعب بينيه رائعة لوليد أزارو لكن أحمد السعدني حارس الحدود كان أقرب والتقط الكرة، وفي الدقيقة 6 أرسل أحمد فتحي عرضية خطيرة من الجبهة اليمني لم ينجح وليد أزارو في الوصول اليها، ورد محمود وحيد على فتحي بعد تلقيه بينيه من قفشة، إلا أن عرضيته جاءت قوية خارج الملعب.

وفي الدقيقة 10 أرس المتألق أحمد فتحي عرضية جديدة ولكن دفاع الحدود شتتها خارج الملعب، وفي الدقيقة 12 تصدى قفشة لإحدى الكرات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء إلا أن دفاع الحدود أبعدها خارج الملعب.

عاد محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي للظهور من جديد وأرسل عرضية جديدة في الدقيقة 14 وصلت لوليد أزارو الذي سددها ضعيفة، بعدها مباشرة سدد جونيور أجاي كرة أرتدت من العارضة بعد تلقيه تمريرة بينية من عمرو السولية.

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دخل حرس الحدود المباراة بداية من الدقيقة 17 والتي شهدت تسديد توني لوكاسا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد وصول الكرة له إلا أن التسدية علت عارضة محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، وفي الدقيقة 23 لعب نانا أنطوي كرة بينيه خطيرة ولكن دفاع الأهلي شتتها قبل وصول الكرة لتوني لوكاسا.

في الدقيقة 27 سدد رمضان صبحي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها جاءت ضعيفة بين أحضان أحمد السعدني، وفي الدقيقة 32 مرر وليد أزارو الكرة لمحمود مجدي قفشة الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء إلا أن الكرة وصلت سهلة لحارس الحدود.

مر محمود وحيد بشكل نموذجي من الجبهة اليسرى وتخطى أكثر من لاعب قبل أن يرسل كرة عرضية وصلت لوليد أزارو الذي سدد كرة ضعيفه برأسه وصلت بين أحضان حارس الحدود، بعدها بدقيقة أرسل قفشة كرة عرضية جديدة من الجبهة اليسرى وصلت وليد أزارو أيضاً ولكنه قفز مبكراً ومن ثم لم يلحق بالكرة لتخرج خارج الملعب، في الدقيقة 43 سدد رمضان صبحي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها علت عارضة فريق حرس الحدود.

شهدت الدقائق الأخيرة فاصل من اللعب التعاوني بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب وسط سيطرة نسبية من الأهلى على منطقة وسط الملعب قبل أن يطلق إبراهيم نور الدين صافرة نهاية الشوط الأول.

يخوض الأهلي مواجهة الحدود بدافع الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس ، والفوز اليوم يضمن للأهلي استعادة القمة .