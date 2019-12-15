أهلي 99 يهزم الحرس2/1 وينهي الدور الأول في صدارة دوري الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وسجل محمد فخري ووليد مصطفى هدفي الفريق الأحمر ليرفع رصيد الأهلي إلى النقطة 41 في صدارة جدول المسابقة دون انتظار نتيجة الاسماعيلي صاحب المركز الثاني مع بيراميدز والذي كان يفصله عن المارد الأحمر قبل هذه الجولة ثلاث نقاط فقط.

وكانت مباراة الأهلي وحرس الحدود قد تأجلت ساعتين عن موعد انطلاقها بسبب الأحوال الجوية والأمطار التي هطلت بغزارة على الملعب الفرعي لاستاد المكس ليتم نقل المباراة إلى الملعب الرئيسي.