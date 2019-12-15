شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. كهربا برفقة صالح جمعة فى التتش بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقط محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، صورة مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، داخل غرف خلع الملابس بملعب التتش بالجزيرة، على هامش خوض مران المستبعدين من مواجهة حرس الحدود.

ويلتقى الأهلي مع حرس الحدود فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة.

وتعد صورة كهربا مع صالح جمعة هى الأول له داخل ملعب التتش، بعد أن خاض تدريبات منفردة أمس السبت، وشارك اليوم فى مران المستبعدين من مواجهة الحرس.

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وانتقل كهربا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع افيش البرتغالي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي المدون في عقده والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار، وينتظر الأهلى قيد اللاعب فى قائمته المحلية مطلع شهر يناير المقبل، ثم قيده فى القائمة الأفريقية.