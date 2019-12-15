شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل سيد الموقف في مواجهة الأهلي والحدود بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مواجهة الأهلي وحرس الحدود ولازال التعادل السلبي سيد الموقف في المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

دخل حرس الحدود المباراة بداية من الدقيقة 17 والتي شهدت تسديد توني لوكاسا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد وصول الكرة له إلا أن التسدية علت عارضة محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، وفي الدقيقة 23 لعب نانا أنطوي كرة بينيه خطيرة ولكن دفاع الأهلي شتتها قبل وصول الكرة لتوني لوكاسا مهاجم الحدود.

في الدقيقة 27 سدد رمضان صبحي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها جاءت ضعيفة بين أحضان أحمد السعدني.

يخوض الأهلي مواجهة الحدود بدافع الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس ، والفوز اليوم يضمن للأهلي استعادة القمة .

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بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أحمد فتحي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ، جونيور أجايي ووليد أزارو، فيما بدأ الحدود المباراة بتشكيل مكون من حراسة أحمد محمود السعدني، عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني، أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي – توني لوكاسا.