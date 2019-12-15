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مدر للبول يحرم لاعب الكونغ فو من ذهبية بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حُرم محمو عاطف لاعب منتخب مصر للكونغ فو من ذهبية بطولة العالم التى حصل عليها خلال مشاركته بالبطولة التى أقيمت بالصين  بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات .

 

وكشف مصدر مسؤول  بالوكالة المصرية لمكافحة المنشطات أن المادة التى ثبتت فى عينة اللاعب تسمى "لازيكس" و هى مادة مدرة للبول.

 

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تابع المصدر لـ " الخليج 365 " أن اللاعب من حقه تقديم تظلم وتحليل عينة ثانية وحالة ثبتو أنه يتناولها كعلاج تحت إشراف طبى ستثبت براءته خاصة وأن محمود عاطف لم يتم توقيع أى عقوبة عليه حتى الآن نظرا لأنه لم يخضع لجلسة إستماع .

 

يذكر أن المدر للبول  هو نفس المادة التى تسببت  فى إيقاف هالة وائل لاعبة منتخب المصارعة و التى تم تناولها فى العصير

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