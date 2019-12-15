شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الانتاج الحربى استعداداته لمواجهة طنطا حيث أعلن مختار مختار المدير الفنى للفريق قائمة ناديه التى تستعد للسفر لطنطا لدخول معسكر مغلق هناك وضمت كلاً من : "عامر عامر وأحمد يحيي وباسم مرسي وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوي وأيمن الطرابلسي وأحمد مجدي ومحمد رجب وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقي وعلي فتحي وعلاء سلامة ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومعاذ الحناوي ومحمد عادل وموسي دياورا ومحمد فييرا ووهاب أنان ومامادو انياس. Advertisements ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر غداً الاثنين على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام. ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

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