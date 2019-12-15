شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يبرئ موظف الاتحاد من تهمة سرقة كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال هشام نصر رئيس الاتحاد انه بصدد انهاء كافة اجراءات تبرئة الموظف المدعو هيثم ، مشيرا الى ان كل ما فى الأمر جاء بسب اشتباه من قبل صاحب محل الفضة .
و اشار نصر الى ان موظف الاتحاد اصطحب الكأس لطلاؤه فقط وليس لبيعه كما أدعى صاحب المحل .
نشرت أحدى صفحات التواصل الإجتماعى "فيس بوك " أن أحد موظفى اتحاد كرة اليد قام بسرقة كأس فضة خالص ، خاص ببطولة أفريقيا للرجال 1990 وحاول بيعه فى منطقة الجمالية بالقاهرة ولكن تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث قبل الافراج عنه بعد تدخل بعض مسئولو الاتحاد قبل ان يقوم رئيس الاتحاد بايضاح الامر .
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