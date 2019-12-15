شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم لقاء مانشستر يونايتد و إيفرتون في البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره إيفرتون بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل السويدي فيكتور ليندلوف هدف التقدم لفريق إيفرتون بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 36. وفي الدقيقة 77 سجل اليونايتد هدف التعادل عن طريق لاعبه الشاب ماسون جرينوود. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للمركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

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