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شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام ينجو من فخ التعادل ويفوز بصعوبة على وولفرهامبتون والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
فاز فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف على فريق وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مولينيو"، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم توتنهام بهدف نظيف في الشوط الأول، سجله البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة رائعة.
وفي الشوط الثاني، تمكن آداما من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 67، بعد تمريرة من راؤول خيمينز.
وفي الدقيقة 90، تمكن البلجيكي يان فيرتونخن من إحراز هدف الفوز لمصلحة توتنهام، برأسية رائعة بعد عرضية من الدنماركي كريستيان إريكسين.
وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده للنقطة 26، ليصعد للمركز الخامس، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 24 نقطة بالمركز الثامن.
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