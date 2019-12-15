شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يسجل رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 حقق حامل اللقب يوفنتوس فوز مستحق علي نظيره أودنيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في إطار منافسات الدوري الإيطالي ، الأسبوع السادس عشر .

وواصل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو كتابة التاريخ وتحقيق رقم قياسي جديد بعد تسجيله ثنائية في مرمي أودنيزي اليوم ، حيث يسجل أكثر من ١٠ أهداف للسنة الخامسة عشر علي التوالي . وتصدر يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد ٣٩ نقطة وفي إنتظ

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