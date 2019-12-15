شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم أسوان بضربة جزاء لناصر ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري بقيادة حسام حسن ، فوزا صعبا على فريق أسوان أبناء الجنوب بهدف من ضربة جزاء ، أحرزه ناصر ماهر في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني للمباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية في الأسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز .



كان الشوط الأول انتهي بين الفريقين بالتعادل السلبي بعد أداء متوسط للاعبي الفريقين بحثا عن زيارة الشباك لكن في الشوط الثاني اختلف الوضع في الدقيقة السابعة من بدايته باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق سموحة سددها اللاعب ناصر ماهر ليعلن عن تقدم أبناء الإسكندرية بالهدف الأول.

انحصرت الكرة معظم الوقت داخل منتصف الملعب وزادت الخشونة والاحتكاكات بين اللاعبين بعد الهدف الذي تقدم به فريق سموحة لكن الهجمات كلها باءت بالفشل بسبب التكتلات الدفاعية للاعبي سموحة حفاظا على الثلاث نقاط.