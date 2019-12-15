شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يستضيف الإنتاج.. المقاولون يتشبث بالصدارة أمام دجلة.. والمقاصة يواجه الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى طنطا بقيادة أيمن المزين، نظيره الإنتاج الحربى الذى يقوده مختار مختار، فى الثانية ظهر اليوم الإثنين على ملعب استاد طنطا ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.

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يدخل طنطا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الجيدة مؤخرا التى منحته نقاطا غالية خصوصا النقطة التى حصل عليها من تعادلة مع الاتحاد السكندرى بدون أهداف ليرتفع رصيده إلى نقاط فى المركز التاسع ويسعى لاستغلال الصحوة التى يعيشها لاعبوه للحصول على نقاط الإنتاج لتحسين مركزه فى الجدول، فيما يدخل الإنتاج المباراة برصيد نقاط فى المركز العاشر، ويأمل فى عبور محطة طنطا للزحف نحو مركز متقدم فى الجدول.

على الجانب الآخر، يلتقى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مع وادى دجلة فى الخامسة مساء على ملعب استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ويسعى ذئاب الجبل لتحقيق الفوز للحفاظ على مكانة فى الجدول بعد نجاحه فى العودة لاحتلال الصدارة عقب فوزه الأخير على المصرى بهدف نظيف ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الأول، وشدد النحاس على لاعبيه بضرورة التركيز فى المباراة واحترام المنافس بالرغم من سوء نتائح الأخير، فيما يدخل دجلة المباراة وسط ظروف صعبة بسبب نزيلة الجدول بعد خسارته الأخيرة من الأهلى بثلاثية نظيفة ليبقى رصيده عند 3 نقاط فقط.

فى مباراة أخرى، يواجه مصر المقاصة الذى يقوده أحمد حسام ميدو، نظيره الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف، فى الخامسة مساء على ملعب استاد السلام. يدخل المقاصة المباراة برصيد 7 نقاط فى المركز الثالث عشر، بعد خسارته الأخيرة من الإسماعيلى بهدفين للاشىء، ويسعى لتصحيح الأوضاع اليوم بالرغم من صعوبة المواجهة، فيما يدخل زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الجيدة فى الآونة الأخيرة بالرغم من تعادله الأخير مع طنطا بدون أهداف ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الثالث.