شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو و فتحي ضمن تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements في خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي. في خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي. في خط الهجوم: وليد أزارو. ويجلس على دكة البدلاء: شريف إكرامي وسعد سمير وأليو ديانج وأحمد الشيخ ومحمد هاني ومروان محسن ووليد سليمان.

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