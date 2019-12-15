شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يقود قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمه مباراة طلائع الجيش في الجولة الثامنة لبطولة الدوري والمقرره في السابعه والنصف مساء الإثنين على ملعب الجيش بمدينه السويس وضمت القائمه محمد عواد – ابو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – اسلام جابر – محمد عنتر- احمد عيد في خط الدفاع

طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – امام عاشور يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – محمد اوناجم – كريم بامبو – مصطفى فتحي في خط الوسط

مصطفي محمد – عمر السعيد في خط الهجوم

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