شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس: توقيع «كهربا» للأهلي إهدار للمال العام في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هاجم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، الإدارة الحالية للقلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، بعد انتقال محمود عبدالمنعم «كهربا»، نجم الفريق السابق، إلى الأهلي.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «توقيع كهربا للنادي الأهلي في تقديري هو إهدار للمال العام حيث أن قيمة هذا اللاعب حوالي 5 مليون دولار ذهبت هباءً، ومن المسؤول؟! المسؤول إدارة فاشلة في ميت عقبة».

وانضم كهربا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لأقل من 5 أشهر، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي، وينتقل إلى النادي الأهلي بداية من شهر يناير المقبل، بعدما وقع عقداً مع الفريق لمدة 4 مواسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر.