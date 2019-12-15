يوفنتوس يستعيد الصدارة مؤقتاً بثلاثية في شباك أودينيزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق الفوز على نظيره أودينيزي بثلاثية أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

افتتح التسجل لمصلحه يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 9. Advertisements وفي الدقيقة 37 تمكن كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه. في الدقيقة 45 يعزز ليوناردو بونوتشي النتيجة لصالح البيانكونيري بهدف ثالث مع نهاية الشوط الأول. وقبل نهاية اللقاء بلحظات تمكن إجناسيو بوستيو من تقليص النتيجة لمصلحة أودينيزي. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 39 يحتل بها الصدارة مؤقتاً، فيما يتوقف رصيد أودينيزي عند النقطة 15.

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