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توتنهام ينجو من فخ التعادل ويفوز بصعوبة على وولفرهامبتون

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

توتنهام ينجو من فخ التعادل ويفوز بصعوبة على وولفرهامبتون

أنس عبد الغني

فاز فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف على فريق وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مولينيو"، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من الممتاز.

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تقدم توتنهام بهدف نظيف في الشوط الأول، سجله البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة رائعة.

وفي الشوط الثاني، تمكن آداما من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 67، بعد تمريرة من راؤول خيمينز.

وفي الدقيقة 90، تمكن البلجيكي يان فيرتونخن من إحراز هدف الفوز لمصلحة توتنهام، برأسية رائعة بعد عرضية من الدنماركي كريستيان إريكسين.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده للنقطة 26، ليصعد للمركز الخامس، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 24 نقطة بالمركز الثامن.

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