ليفربول يعلن إصابة فاينالدوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

أعلن ليفربول الإنجليزي أمس أن لاعب وسطه الهولندي الدولي جيوريجينيو فاينالدوم قد يغيب عن المباراة الافتتاحية للفريق في مونديال الأندية، مبينا أن اللاعب غادر مع الفريق إلى قطر تحسبا لإمكانية مشاركته في المباراة النهائية حال وصول الفريق إليها.

ويعاني فاينالدوم من إصابة في أربطة الساق تعرض لها خلال فوز ليفربول على واتفورد 2-0 أمس الأول.

Advertisements

ووصل ليفربول إلى الدوحة أمس لخوض مباراته الأولى في مونديال الأندية الأربعاء المقبل في مواجهة مونتيري المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة.

كما يفتقد ليفربول جهود مدافعه الكرواتي الدولي ديان لوفرين الذي خرج من قائمة الفريق في المونديال.

وغاب عن القائمة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب، حيث يواصلان التعافي من الإصابة.

وضمت القائمة كلا من: أليسون باكير وفيرجيل فان دايك وجيورجينيو فاينالدوم وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح وجو جوميز وأدريان وجوردان هندرسون وأليكس أوكسلاد تشامبرلين وأدم لالانا وأندي لونيرجان وشيردان شاكيري وأندي روبرتسون وديفوك أوريجي وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ونيكو ويليامز.