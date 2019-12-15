زغبة: الإصابة غيبتني عن الوحدة وليس المال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استغرب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الجزائري مصطفى زغبة الأنباء التي أشارت إلى رفضه اللعب مع فريقه ضد العدالة الخميس الماضي ضمن الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحجة عدم تسمله مستحقاته المالية.

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وقال زغبة للصحيفة «عقدي مع الوحدة ينتهي في يوليو المقبل وهذا يلزمني باللعب حتى نهاية هذه المدة ما لم تكن هناك أسباب مانعة مثل الإصابة التي غيبتني عن مباراة العدالة».

وأضاف «تعرضت إلى الإصابة منذ أسبوعين ولم أشارك في مباراة الفريق الأخيرة بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث منحت إجازة من الطبيب من أجل الاستشفاء».

وأردف «سأكون جاهزا للعب في المباريات المقبلة، كما أحب أن أؤكد أنني لم أتلق أي عروض من أندية سعودية أو غيرها، وسأحترم عقدي مع الوحدة».