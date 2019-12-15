شكرا لقرائتكم طرد إبراهيم حسن مدير الكرة بسموحة بين شوطى مباراة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى سموحه فى مشادة مع محمود الدسوقى حكم مباراة فريقه مع أسوان المقامة حاليا باستاد الإسكندرية فى الجولة الثامنة للدورى وهو ما أدى فى النهاية لطرد الحكم لمدير الكرة بسموحة. وتعود القصة إلى مطالبة إبراهيم حسن باحتساب الحكم للوقت الضائع الذى يقوم به لاعبو أسوان أثناء المباراة، بالإضافة إلى أنه أكد للحكم أن الحكم المساعد الأول يقوم باحتساب كرات كثيرة تسلل على لاعبى سموحة، وفوجئ مدير الكرة بسموحة باحتساب حكم اللقاء لثلاث دقائق فقط كوقت بدل ضائع وهو ما جعله يستشيط غضبا عقب نهاية الشوط الأول مما دفع حكم المباراة لطرده من المباراة.

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