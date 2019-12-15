شكرا لقرائتكم الأهلي يستبق لقاء الحدود بصلاة العشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد الاهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

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يدخل الاهلي لقاء الليلة بهدف الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة ، فيما يحتل الحدود المركز السابع.