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الأهلي يستبق لقاء الحدود بصلاة العشاء

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جدة - عمرو شويل  

ويستعد الاهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

 

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يدخل الاهلي لقاء الليلة بهدف الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة ، فيما يحتل الحدود المركز السابع.

 

 

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