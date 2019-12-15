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شكرا لقرائتكم الأهلي يستبق لقاء الحدود بصلاة العشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويستعد الاهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
يدخل الاهلي لقاء الليلة بهدف الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة ، فيما يحتل الحدود المركز السابع.
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