شكرا لقرائتكم براءة موظف اتحاد اليد من سرقة كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر اجتماعا طارئا اليوم، الأحد، لمناقشة ما أثير فى الساعات الماضية عن سرقة أحد موظفى الاتحاد لكأس أفريقيا للرجال عام 1990، والذى صمم من معدن "الفضة الخالص"، ومحاولة بيعه فى منطقة الجمالية، وضبطه من رجال المباحث قبل تدخل مسئول باتحاد اليد لإنهاء الأمر.

ومن جهته قال هشام نصر، رئيس الاتحاد، إنه بصدد إنهاء جميع إجراءات تبرئة الموظف المدعو هيثم، مشيرا إلى أن الأمر برمته كان مجرد اشتباه من قبل صاحب محل الفضة موظف الاتحاد.

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وأشار نصر إلى أن الموظف اصطحب الكأس لمحل الفضة بهدف طلاؤه فقط، وليس لبيعه كما اشتبه صاحب المحل.

كانت إحدى صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك " قد نشرت ما يفيد بسرقة أحد موظفى اتحاد كرة اليد لكأس فضة خالص، خاص ببطولة أفريقيا للرجال 1990 وحاول بيعه فى منطقة الجمالية بالقاهرة، ولكن تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث قبل الإفراج عنه بعد تدخل بعض مسئولى الاتحاد قبل أن يقوم رئيس الاتحاد بإيضاح الأمر.