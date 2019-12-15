شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. الأهلى يكتفى بالتعادل السلبي مع حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة من المباراة المرتقبة التى تجمع الأهلي نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

خاض الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، لقاء اليوم أمام الحرس بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي، وليد أزارو وجونيور أجاي.

فيما دخل الحرس بقيادة طارق العشري، مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، أحمد محمود السعدني، وعبد الله جمعة، وخالد سامي، مصطفى محمود حسن، عمرو الحلواني، وأحمد فتحي "فيليكس"، مصطفى جمال، محمد مصطفى "شطة"، محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي، توني لوكاسا.

بدأت المباراة بضغط أهلاوي مكثف لإدراك هدف التقدم مبكراً، ولم ينتظر محمد مجدي قفشة سوى دقيقة واحدة ليلعب بينيه رائعة لوليد أزارو لكن أحمد السعدني حارس الحدود كان أقرب والتقط الكرة، وفي الدقيقة 6 أرسل أحمد فتحي عرضية خطيرة من الجبهة اليمني لم ينجح وليد أزارو في الوصول اليها، ورد محمود وحيد على فتحي بعد تلقيه بينيه من قفشة، إلا أن عرضيته جاءت قوية خارج الملعب.

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وفي الدقيقة 10 أرس المتألق أحمد فتحي عرضية جديدة ولكن دفاع الحدود شتتها خارج الملعب، وفي الدقيقة 12 تصدى قفشة لإحدى الكرات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء إلا أن دفاع الحدود أبعدها خارج الملعب.

عاد محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي للظهور من جديد وأرسل عرضية جديدة في الدقيقة 14 وصلت لوليد أزارو الذي سددها ضعيفة، بعدها مباشرة سدد جونيور أجاي كرة أرتدت من العارضة بعد تلقيه تمريرة بينية من عمرو السولية.

ودخل الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب، ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط.