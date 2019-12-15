شكرا لقرائتكم سموحة يهزم أسوان ويرتقى للمركز الخامس بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق سموحه فى تحقيق الفوز على أسوان بهدف مقابل للاشئ أحرزه ناصر ماهر من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 13 نقطة فى المركز السادس لمسابقة الدورى ، بينما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط فى المركز الخامس عشر .

وباغت لاعبو أسوان نظرائهم فى سموحه منذ الدقيقة الأولى وأضاع الأثيوبى أوميد اوكرى مهاجم الفريق الأسوانى أخطر فرص الشوط الأول عندما انفرد بمرمى سموحه وسدد الكرة قوية تصدى لها الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى بنجاح .

Advertisements

وحاول لاعبو سموحه بناء بعض الهجمات فى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول إلا أن مدافعى أسوان كانوا لهم بالمرصاد حتى اطلق حكم المباراة صافرته بنهاية الشوط بالتعادل السلبى .

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو سموحه منذ الدقيقة الأولى حتى احتسب حكم المباراة ضربة جزاء فى الدقيقة 52 تصدى لها ناصر ماهر وأودعها فى المرمى بنجاح ، بعدها حاول لاعبو اسوان إدراك هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى سموحه الذين حاولوا بناء الهجمات لإحراز الهدف الثانى وبالفعل فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لأسوان يتصدى لها الهانى سليمان ببراعة ويحافظ على تقدم فريقه بهدف مقابل للاشئ يطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز أبناء حسام حسن على زهرة الجنوب بهدف مقابل للاشئ .