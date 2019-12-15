شكرا لقرائتكم سموحة يهزم أسوان ويرتقى للمركز الخامس بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 13 نقطة فى المركز السادس لمسابقة الدورى ، بينما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط فى المركز الخامس عشر .
وباغت لاعبو أسوان نظرائهم فى سموحه منذ الدقيقة الأولى وأضاع الأثيوبى أوميد اوكرى مهاجم الفريق الأسوانى أخطر فرص الشوط الأول عندما انفرد بمرمى سموحه وسدد الكرة قوية تصدى لها الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى بنجاح .
وحاول لاعبو سموحه بناء بعض الهجمات فى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول إلا أن مدافعى أسوان كانوا لهم بالمرصاد حتى اطلق حكم المباراة صافرته بنهاية الشوط بالتعادل السلبى .
وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو سموحه منذ الدقيقة الأولى حتى احتسب حكم المباراة ضربة جزاء فى الدقيقة 52 تصدى لها ناصر ماهر وأودعها فى المرمى بنجاح ، بعدها حاول لاعبو اسوان إدراك هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى سموحه الذين حاولوا بناء الهجمات لإحراز الهدف الثانى وبالفعل فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لأسوان يتصدى لها الهانى سليمان ببراعة ويحافظ على تقدم فريقه بهدف مقابل للاشئ يطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز أبناء حسام حسن على زهرة الجنوب بهدف مقابل للاشئ .
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