شكرا لقرائتكم همام طارق: الإسماعيى أحد أضلاع الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر "همام طارق" صانع ألعاب الإسماعيلى عن سعادته بتسجيل ثانى أهدافه مع الفريق والأول بمسابقة الدورى ، وذلك على حساب نادى إف سي مصر فى الجولة الثامنة من عمر الدورى المحلى.

وأضاف اللاعب الدولى العراقي فى تصريحات عقب المباراة :”سعيد للغاية بالمساهمة فى حصد فريقى الثلاث نقاط ،الإسماعيلى أحد أضلاع الكرة المصرية ويحتاج من الجميع القتال فى الملعب لوضعه بمكانته المستحقة”.

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وواصل :”هدفى يعود لمجهود جميع اللاعبين فى الملعب ولايشغلنى تسجيل الأهداف بقدر تحقيق الفريق النتائج الإيجابية ،، مضيفاً أن العراقي مصطفى كريم مهاجم الدراويش الأسبق واحد المقربين لى نصحنى بالانضمام للفريق الذى يتمتع بجماهيرية كبيرة”.

وأكمل :”أول مواجهة لى ضد الأهلى ،بالتأكيد مباراة ستكون قوية على كافة المستويات ،مع كامل الاحترام لهم لانخشاهم وهدفنا الاستمرار فى الانتصارات والمنافسة على البطولات التى نشارك فيها”.