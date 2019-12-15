شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة مصر المقاصة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى قائمة الفريق لخوض مباراة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الإثنين على ستاد السلام الدولى .

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمي: عماد السيد، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: اسامة العزب، محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، ويلسون اكاكبو، السيد سالم، صبرى رحيل – محمود شعبان.

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خط الوسط: نور السيد، احمد نبيل “مانجا”، خالد الغندور، احمد حجي، احمد راشد، احمد رفعت، رزاق سيسيه – هشام محمد.

خط الهجوم: إيمانويل بناهيني، خالد قمر.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 14 نقطة بينما ياتى فريق مصر المقاصة فى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط .