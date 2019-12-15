شكرا لقرائتكم جراحة عاجلة لنجم طنطا إسلام فؤاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويغيب إسلام فؤاد عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف.
ويستضيف فريق طنطا نظيرة الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، والتى سوف تقام على ستاد طنطا فى تمام الساعة الثانية والنصف من عصر الاثنين.
ويحتل فريق طنطا المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط.
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