شكرا لقرائتكم الأهلى يتفق مع كهربا على تحمل غرامة "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادى الأهلى مع محمود عبد المنعم "كهربا" المنتقل حديثا إلى صفوف القلعة الحمراء على تحمل اللاعب الغرامة التى من المتوقع أن يفرضها عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد مصدر مطلع داخل "فيفا" أن قيمة الغرامة المالية المتوقع أن يتحملها كهربا ستصل 500 ألف دولار.

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كان كهربا انضم إلى النادى الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل كأولى صفقات القلعة الحمراء الشتوية.

جاء انتقال كهربا للأحمر فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ "الفولت" تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.