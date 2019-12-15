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شكرا لقرائتكم صالح جمعة بطل أول سيلفى لكهربا فى النادى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقى الأهلي مع حرس الحدود فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة.
وتعد صورة كهربا مع صالح جمعة هى الأول له داخل ملعب التتش، بعد أن خاض تدريبات منفردة أمس السبت، وشارك اليوم فى مران المستبعدين من مواجهة الحرس.
وانتقل كهربا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع افيش البرتغالي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي المدون في عقده والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار، وينتظر الأهلى قيد اللاعب فى قائمته المحلية مطلع شهر يناير المقبل، ثم قيده فى القائمة الأفريقية.
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