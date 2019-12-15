شكرا لقرائتكم حافلة الأهلى تصل استاد القاهرة لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تفقد أرضية ملعب المباراة التي استقبلت جانب من الأمطار الخفيفة قبل قليل.

يدخل الأهلي لقاء الليلة بهدف الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة، فيما يحتل الحدود المركز السابع برصيد 10 نقاط .